La Roma guarda al futuro non solo sul campo, ma anche fuori. Con il calciomercato ormai chiuso e il campionato in pausa per le Nazionali, la società giallorossa è concentrata sullo sviluppo economico e sull’espansione del proprio brand a livello internazionale. In quest’ottica, il presidente Dan Friedkin si è recato a Nizza, in Francia, per una serie di incontri legati alla ricerca di un main sponsor, un tema cruciale per le casse del club.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Friedkin sta cercando di accelerare le trattative con potenziali partner commerciali di alto profilo, in grado non solo di garantire risorse economiche stabili, ma anche di rafforzare la visibilità internazionale della Roma.

Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi di aziende interessate, tra cui Google e Red Bull, ma finora non si è concretizzata alcuna intesa definitiva. La missione a Nizza sottolinea l’impegno della proprietà nel consolidare le entrate e dare al club una base economica solida per sostenere le ambizioni future.