Gian Piero Gasperini avrebbe messo nel mirino Remo Freuler in vista della prossima stagione.

Come riportato da Il Resto del Carlino, l’allenatore giallorosso avrebbe contattato personalmente il suo ex centrocampista per valutare la disponibilità a un eventuale trasferimento a giugno, quando il giocatore potrebbe svincolarsi. Al momento, però, non ci sarebbero segnali di apertura da parte di Freuler, che si trova bene a Bologna e sta discutendo il rinnovo del contratto con il club felsineo.