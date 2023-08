Nelle ultime ore era circolata la notizia dell’affare Zapata in dirittura d’arrivo. L’attaccante colombiano avrebbe dovuto svolgere domani le visite mediche per essere a disposizione di mister Mourinho il prima possibile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento, però, non c’è accordo. Non tra i due club, che hanno intavolato la trattativa sulla base di un acquisto definitivo, ma tra Zapata e l’Atalanta, con Gasperini protagonista.

Il tecnico dei bergamaschi non è convinto della cessione dell’attaccante, a maggior ragione dopo l’infortunio di Touré. E quindi, per adesso, la situazione è in stand-by. Le visite mediche di Zapata, fissate per domani, sono ad ora rimandate. Ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Si continua a lavorare, parlare, trattare.