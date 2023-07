Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – A centrocampo il grande sogno della Roma resta Frattesi. I giallorossi hanno presentato la sua offerta di 30 milionie probabilmente non andrà oltre. La palla passa allora alle altre pretendenti e al Sassuolo: se gli affari non andranno in porto, a quel punto Carnevali dovrà decidere se accettare l’offerta giallorossa.

Un’altra idea al vaglio è quella che porta a Renato Sanches, ma non sono ancora stati avviati i contatti col Psg. Valutazioni in corso. In difesa tornerà Llorente che chiuderà così il reparto, mentre sulla fascia avanza la trattativa per Kristensen del Leeds, ma potrebbe esserci anche qualche arrivo qualora si concretizzassero altre uscite dalle corsie.