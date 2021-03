Roma, Fonseca tira dritto

Il Messaggero (U.Trani) – Fonseca si è preso più tempo del solito in conferenza stampa. Ha parlato per 18 minuti, è il suo record stagionale. La lunga chiacchierata si è resa necessaria per rendere più chiaro il percorso della sua squadra che è scivolata al quinto posto. Si è trattato di una difesa del suo lavoro che, sul piano tattico, è stato messo in discussione dopo la sconfitta contro il Milan. Comprensibile la sua presa di posizione, ma non è convincente anche per l’equilibrio di spogliatoio. Fonseca ha girato le colpe direttamente ai giocatori. Gaffe dei singoli e basta, la motivazione messa in piazza dall’allenatore: “Siamo noi a crearci problemi commettendo errori. Non è un problema di organizzazione difensiva, ma di ultima decisione o di pallone persi in fase di costruzione“. La Roma in campionato ha già incassato 37 gol come il Bologna. Anche la Fiorentina ne ha subite di meno: 36. Tra i 22 convocati torna Smalling.