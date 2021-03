Roma-Fonseca, il futuro è in bilico: Champions o no i Friedkin riflettono

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Paulo Fonseca sta completando la sua seconda stagione in Italia, tra un andamento altalenante e deludente in Serie A e un ottimo rendimento in Europa. Il contratto che lega il tecnico portoghese alla Roma scade a giugno e potrebbe essere rinnovato automaticamente grazie a una clausola in caso di qualificazione in Champions.

Ma le strade tra l’allenatore e la società giallorossa potrebbero comunque dividersi, a prescindere dal piazzamento finale. Fonseca piace a molti club europei e in Italia piace molto anche al Napoli, che ha sondato il terreno con alcuni agenti italiani, non ancora con Marco Abreu, agente del portoghese. Fonseca è stimato da presidente e direttore sportivo fin dai tempi dello Shakhtar.

Tiago Pinto proverà a salvare fino all’ultimo il connazionale, ma intanto prova a guardarsi attorno. Piace Nagelsmann del Lipsia, che prima dovrebbe svincolarsi: ha firmato un contratto fino al 2023. Ci sono però le insidie legate a un allenatore giovane che viene dall’estero. I Friedkin sarebbero orientati più su Massimiliano Allegri, con il quale ci sono stati contatti, e Maurizio Sarri. Il tecnico di Livorno ha dato la sua disponibilità, in Italia può finire solo alla Roma, oppure va all’estero.