Roma, Fonseca è il tuo guru

Fonseca ha imparato velocemente l’italiano, inteso come lingua e come mentalità calcistica, per sfruttarlo a proprio vantaggio. Non ha rinunciato alla sua mentalità e al suo sistema di gioco basati su “dominio, coraggio e ambizione“, ma l’ha modellato sull’organico che aveva a disposizione. I risultati gli danno ragione: +11 punti rispetto alla classifica dello scorso anno, 17 punti rosicchiati alla Juventus, 5 posizioni in classifica guadagnate con un quarto posto che è uscito rafforzato dalla vittoria di Firenze. Lo riporta Il Corriere dello Sport.