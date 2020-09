Roma, Fonseca balla contro il debuttante

Il Messaggero (A.Angeloni) – Fonseca e Pirlo, due mondi diversi con una cosa in comune: Allegri. Max è nell’orbita Roma (contatti avviati) e lo stesso Max è stato allenatore di Andrea. Roma-Juve è il confronto di due allenatori che vivono tra due dimensioni diverse. Fonseca con un buon passato allo Shakhtar, l’altro con uno straordinario passato da giocatore, mentre da tecnico è esordiente. Paulo vive tra mille difficoltà, mentre Andrea è il predestinato della situazione con un futuro assicurato. Fonseca è già in bilico, il suo 2020 è terribile: un stagione finita male e ora cominciata allo stesso modo. Domenica sera è la prova del fuoco contro i campioni d’Italia. Non è facile specie se sullo sfondo c’è un allenatore come Allegri. Roma-Juve è un esame solo per Fonseca. Pirlo è sorretto da una società indebitata, ma strutturata. Paulo ha un solo dirigente comandante: Fienga. I Friedkin sono sempre a Trigoria, ma lavorano nell’ombra cercando di sbollire la rabbia per il caso Diawara. Presto verrò nominato Ryan Friedkin come vicepresidente al posto di Baldissoni e a cascata verranno ricoperte le altre cariche. Intanto Fonseca aspetta un difensore esperto, mentre è stato offerto Todibo del Barcellona. Arriverebbe in prestito.