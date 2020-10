Roma, focolaio nella Primavera femminile: oltre 10 contagi

La Repubblica (M.Pinci) – Le ragazze della Roma Primavera sono alle prese con un focolaio da coronavirus. Un gruppo di oltre dieci ragazze – si parla addirittura di quindici – ha contratto il Covid 19, costringendo la Federcalcio a rinviare l’ultima partita. Le ragazze sono per la maggioranza asintomatiche e comunque hanno registrato sintomi minimi: abbastanza per costringere la Roma a fermare gli allenamenti. L’episodio ha convinto il CEO Guido Fienga a mettere in “bolla” anche la prima squadra maschile, per evitare episodi simili. L’origine del focolaio è probabilmente ascrivibile alla vita fuori dal campo: vanno ancora tutte a scuola, ma per fortuna non ci sono stati contatti con la prima squadra femminile. La prossima settimana le ragazze positive si sottoporranno ad un nuovo tampone.