Prende sempre più corpo il programma estivo della Roma. Tra le amichevoli che la squadra di Gasperini dovrà affrontare, se ne aggiunge un’altra: la sfida in famiglia con il Cannes, altro club dei Friedkin. Come riporta Filippo Biafora, l’amichevole contro il club militante nella quarta serie francese andrà in scena il 31 luglio. Una sfida, questa, che si aggiunge agli impegni già confermati contro Kaiserslautern (26 luglio), Lens (2 agosto), Aston Villa (6 agosto) ed Everton (9 agosto).