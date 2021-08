E’ stata aperta oggi la vendita dei biglietti per Roma-Fiorentina, riservata agli abbonati della stagione 2019-20. La piattaforma messa a disposizione dalla Roma per acquistare i biglietti, tuttavia, ha avuto diversi problemi tecnici. Per questo motivo il club giallorosso ha fatto sapere che la vendita riservata agli abbonati è stata prorogata fino alle 16:00 di domani 17 agosto.