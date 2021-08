Roma-Fiorentina, Nastasic ancora in dubbio: è atteso a Firenze questa sera

Dopo aver ceduto Pezzella al Betis, la Fiorentina ha immediatamente chiuso l’acquisto di Nastasic. Il difensore doveva arrivare a Firenze qualche giorno fa, ma il tutto è sempre slittato. Questa sera, come riportato dal sito firenzeviola.it, dovrebbe essere il momento giusto per il suo sbarco in Toscana. Domani le visite mediche e la firma sul contratto. La sua presenza per domenica contro la Roma, però, rimane in dubbio. Italiano potrebbe contare soltanto su tre centrali: Milenkovic, Martinez Quarta e Igor.