Roma-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla: Mou conferma tutti, ma c’è il dubbio Pellegrini. Abraham convocato, Villar torna a disposizione

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Un esordio dietro l’altro. Cominciata la stagione con il piede giusto battendo (1-2) il Trabzonspor nell’andata del playoff di Conference League, la Roma debutterà domani in campionato contro la Fiorentina.

Anche la Viola ha già cominciato la stagione ufficiale. Venerdì scorso la Viola si è qualificata ai sedicesimi in virtù della vittoria per 4-0 contro il Cosenza. Per preparare al meglio la trasferta capitolina, inoltre, giovedì la formazione di Vincenzo Italiano ha disputato anche un test d’allenamento con la Sangiovannese, squadra di Serie D.

Per la gara di domani è previsto il tutto esaurito, al netto della riduzione dei posti. Sono stati infatti venduti 25mila biglietti dei 28mila messi a disposizione. Secondo le previsione del club, i restanti 3mila dovrebbero essere esauriti entro il fischio d’inizio delle 20:45. Il popolo giallorosso ha così risposto presente all’appello di Mourinho. In un’intervista rilasciata ieri ai canali social, lo Special One aveva detto di aspettarsi “un Olimpico pieno di romanisti”. E così difatti sarà.

Leggi anche: Mourinho: “Le vittorie aiutano a recuperare. Non faccio alcuna richiesta alla società. I tifosi possono anche giocare” – VIDEO

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-FIORENTINA

Mou dovrebbe confermare la formazione partita dal primo minuto contro il Trabzonspor. L’unica eccezione potrebbe essere Pellegrini. Il capitano giallorosso – autore del gol del vantaggio – potrebbe infatti sedersi in panchina per riposarsi. Al centro nella linea che supporterà Shomurodov ci sarà dunque Mkhitaryan. L’armeno – che ha confezionato l’assist per la rete di Pellegrini – sarà assistito da Zaniolo , presente in tutte e due le azioni che hanno portato alle reti, sulla destra e da El Shaarawy a sinistra.

Per il resto la squadra non sarà modificata. Tra i pali Rui Patricio, a proteggerlo Ibanez e Mancini centrali. Corsie laterali occupate da Karsdorp e Viña. A centrocampo Cristante e Veretout. Torna a disposizione Villar. Lo spagnolo ha dovuto rinunciare all’ultima parte del ritiro in Portogallo per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Rientrerà partendo dalla panchina, dove ci sarà anche Abraham. Il centravanti inglese ha svolto la rifinitura a parte nel rispetto della quarantena, ma sarà a disposizione di Mourinho.

Italiano opterà per il 4-3-3 con Dragowski in porta, Venuti e Biraghi laterali e al centro Milenkovic ed Igor, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Martinez Quarta. Tornato in maglia viola Nastasic, ufficializzato in mattinata. Il serbo non sarà però nella lista dei convocati. In regia Pulgar, Bonaventura interno destro e Castrovilli in vantaggio su Maleh. Ad affiancare Vlahovic – nel mirino dell’Atletico Madrid – saranno Callejon e Gonzalez, neo acquisto dei Gigliati.

Leggi anche: Italiano: “Cercheremo di mettere in difficoltà la Roma. Vlahovic sta trattando il rinnovo”

ROMA-FIORENTINA, ARBITRA PAIRETTO: PRECEDENTI A FAVORE

Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Luca Pairetto, che verrà coadiuvato da Alberto Tegoni e Luigi Rossi. Antonio Di Martino sarà il quarto uomo. Paolo Mazzoleni al Var e Mauro Vivenzi all’Avar.

Dieci le direzioni di Pairetto in campionato della Roma, diretta nell’ultimo derby vinto per 2-0. Positivi i precedenti: sette vittorie, due sconfitte ed un pareggio. Quattro invece i precedenti tra il fischietto piemontese e la Fiorentina. Equilibrato lo score: due vittorie e due pareggi. Pairetto tornerà a dirigere i Viola dopo due stagioni. L’ultima gara arbitrata è infatti il pareggio (1-1) contro il Parma nel novembre del 2019.

DOVE VEDERE ROMA-FIORENTINA

Roma–Fiorentina sarà visibile solamente su Dazn. Il fischio d’inizio sarà alle 20:45. A raccontare il debutto in campionato dei giallorossi di Mourinho sarà Stefano Borghi. Commento tecnico affidato all’ex terzino giallorosso Federico Balzaretti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Calafiori, Darboe, Villar, Bove, Pellegrini, Perez, Mayoral, Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

ACF FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Gonzalez.

A disposizione: Terracciano, Martinez Quarta, Ranieri, Terzi, Bianco, Benassi, Duncan, Maleh, Saponara, Sottil, Kokorin, Rosati.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Indisponibili: Amrabat.