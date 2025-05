Pagine Romaniste (G. Rufino, E. Papi) – Domani alle ore 18:00 andrà in scena Roma-Fiorentina, match valido per la 35ª giornata di Serie A. La viola torna in campo dopo la sconfitta contro il Real Betis in Conference League, ed è chiamata a vincere per non perdere terreno nella corsa Champions in campionato. Di fronte una Roma in grande forma, reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Inter portando a 18 risultati utili consecutivi e in piena lotta per un posto in Champions League. Palladino dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Ranieri, squalificato, e di Dodò fermo ai box per appendicite. Per Ranieri l’unica defezione è quella di Dybala, ancora ai box per infortunio ma lo sarà fino a fine della stagione. Si preannuncia una sfida intensa e aperta fino all’ultimo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-FIORENTINA

La squadra che Ranieri domani scenderà per cercare tre punti fondamentali per tenere vivo il sogno quarto posto dovrebbe essere sulle orme di quella vista domenica scorsa contro l’Inter. Quindi davanti a Svilar con ogni probabilità sarà confermato il trio composto da Celik, Mancini e N’Dicka. Il centrocampo dovrebbe essere ancora una volta a cinque con Soulé e Angeliño sulle fasce. I tre in mezzo invece dovrebbero essere Cristante, Koné e Pellegrini. Ranieri quindi si affiderà ancora alla coppia pesante in attacco con Shomurodov e Dovbyk.

La Fiorentina invece arriverà all’Olimpico con la testa in parte al ritorno contro il Betis Siviglia di giovedì in cui cercherà di strappare il pass per la finale di Conference. Palladino per la partita di domani potrà contare sul ritorno dal 1′ minuto di Kean. Mentre saranno assenti gli infortunati Dodò e Cataldi.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

Roma-Fiorentina sarà visibile su Dazn, Sky Sport (251) e Sky Sport Calcio. Per seguire il match in tv bisognerà connettersi all’app Dazn da smart tv, Sky Go, Now, console di gioco, Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION BOX.

ARBITRA CHIFFI. AL VAR MAZZOLENI

Il match contro la Fiorentina sarà diretto da Chiffi, con Preti e Di Gioia ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Arena. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Pezzuto nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Soulè, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino, Dovbyk, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Abdulhamid, Paredes, Pisilli, Sangarè, El Shaarawy, Saelemaekers, Gourna-Douath, Baldanzi.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Dybala.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Marì, Comuzzo, Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean.

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Parisi, Richardson, Ndour, Colpani, Zaniolo, Beltran

Squalificati: Ranieri.

Diffidati: Fagioli, Folorunsho, Marì.

Indisponibili: Dodò, Bove, Cataldi.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Preti-Di Gioia.

IV Uomo: Arena.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pezzuto.