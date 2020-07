Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Dzeko in attacco, Mancini, Smalling e Kolarov nella difesa a 3

Pagine Romaniste – Dopo il successo sulla Spal, la Roma è chiamata di nuovo a vincere se vuole mantenere il quinto posto e l’accesso diretto in Europa League la prossima stagione. Con il pareggio tra Milan e Atalanta dello scorso venerdì, i rossoneri si sono portati a -1 punto dai giallorossi, ma con una partita giocata in più. Diventa fondamentale la gara contro i viola, l’ultima allo stadio Olimpico in questa stagione, per evitare i preliminari. Calcio d’inizio alle 19.30 per la terzultima giornata di Serie A. Confermata la difesa a 3, con Mancini, Smalling e Kolarov davanti a Pau Lopez. A centrocampo la coppia Diawara-Veretout, con Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce. Unica eccezione il Corriere dello Sport che schiera Cristante al posto di Diawara. In attacco torna Dzeko, dietro di lui Mkhitaryan e Pellegrini.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

TUTTOSPORT

IL MESSAGGERO

IL TEMPO

LA STAMPA

LA NAZIONE

IL ROMANISTA

