Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani. Possibili un paio di cambi: chance per Kumbulla e Diawara

Pagine Romaniste – E’ la prima in campionato dopo aver esordito a Trebisonda in Conference League. La Roma di Mourinho si presenta col classico 4-2-3-1 e, praticamente, con la stessa formazione di giovedì sera. Possibili un paio di cambi con Kumbulla e Diawara che scalpitano. Convocato e panchina per Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

IL ROMANISTA (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.