Pagine Romaniste – Alle ore 18 la Roma ospiterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico per la 35esima giornata di Serie A. Per il penultimo appuntamento stagionale casalingo, è previsto l’ennesimo sold out, con circa 65mila giallorossi pronti a spingere la squadra verso il sogno Champions, e più in generale la corsa all’Europa, un traguardo impossibile anche solo da pronunciare fino a qualche mese fa. Mister Ranieri per l’occasione è orientato a confermare gli undici titolari che una settimana fa hanno battuto l‘Inter a San Siro. Pronta nuovamente dal 1′ quindi la coppia Dovbyk-Shomurodov, con Cristante, Koné e Pellegrini a centrocampo e Soulé con Angeliño pronti ad agire sulle fasce. Verso la panchina quindi Paredes e Saelemaekers.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Dovbyk, Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Dovbyk, Shomurodov.

TUTTOSPORT

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Dovbyk, Shomurodov.

IL MESSAGGERO

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Dovbyk, Shomurodov.

IL TEMPO

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Angeliño; Pellegrini; Dovbyk, Shomurodov.