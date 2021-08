LIVE – Roma-Fiorentina, le probabili formazioni. Cristante e Veretout a centrocampo. Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Shomurodov

Pagine Romaniste – Dopo la convincente vittoria contro il Trabzonspor in Conference League, inizia finalmente il campionato della Roma targata Josè Mourinho. I giallorossi nella prima uscita affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano che tanto ha stupito lo scorso anno con lo Spezia, tanto da crearci qualche grattacapo. Tutto confermato per l’allenatore portoghese che opterà per gli stessi 11 della trasferta in Turchia, dunque confermato Rui Patricio in porta. Difesa a 4 con Karsdorp, Mancini, Ibanez e il nuovo arrivo Vina. Veretout e Cristante in mediana a fare da diga. Dietro a Shomurodov agiranno Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo.

PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Villar, Darboe, Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja Mayoral, Abraham.

Allenatore: Mourinho

Indisponibili: Smalling, Spinazzola

AC FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

A disposizione: Terracciano, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Bianco, Benassi, Duncan, Maleh, Saponara, Sottil, Kokorin, Rosati.

Allenatore: Italiano.

Indisponibili: Amrabat

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Assistenti: Tegoni e Rossi.

Quarto uomo: Di Martino.

Var: Mazzoleni.

Avar: Vivenzi