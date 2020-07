Roma-Fiorentina, le pagelle dei quotidiani. Veretout e Spinazzola trascinano i giallorossi, non convince Pellegrini

Pagine Romaniste – La Roma supera la Fiorentina per 2-1 e fa un altro passo verso la conquista del quinto posto. I giallorossi sono stati capaci di sconfiggere la Viola nonostante la prestazione più opaca della striscia positiva di 5 vittorie e un pareggio. A risaltare è stata comunque la gara di Spinazzola, capace di garantire grande continuità di corsa e di qualità sulla fascia sinistra. Alle sue spalle, nella difesa a tre, Kolarov sembra sempre più a suo agio nella nuova posizione, mantenendo le capacità di regia e inserendo anche chiusure da difensore puro. Sugli scudi Veretout, autore di una doppietta su rigore e della solita partita di sostanza. Buona anche la partita di Dzeko, che ha sostenuto il peso dell’attacco quasi in solitaria, viste le prestazioni non esaltanti di Mkhitaryan e Pellegrini. Da rivedere anche le prestazioni degli altri due centrali, Mancini e Smalling. Buono invece l’impatto di Carles Perez dalla panchina.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 7; Bruno Peres 6, Diawara 6, Veretout 7,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (CARINA)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 7; Bruno Peres 6, Diawara 5,5, Veretout 7, Spinazzola 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Bruno Peres 6, Diawara 5,5, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante 6, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 5,5; Mancini 4,5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Bruno Peres 6, Diawara 5,5, Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Zaniolo 6,5, Cristante 6, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7; Bruno Peres 6,5, Diawara 7, Veretout 7, Spinazzola 7; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Zaniolo 6,5, Cristante 6,5, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 7, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA STAMPA (DE SANTIS)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 5,5, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 5,5. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante sv, Carles Perez sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7; Bruno Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 7,5, Spinazzola 7,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Zaniolo 6, Cristante 6, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 6,5.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 7; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Zaniolo 6,5, Cristante 6, Carles Perez 6,5. Allenatore: Fonseca 6.