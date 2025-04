Attraverso il profilo Instagram dell’avvocato Lorenzo Contucci, è stato diramato l’appello della Curva Sud in vista di Roma-Fiorentina. Il settore più caldo dell’Olimpico ha invitato tutti gli spettatori a replicare quanto successo nella gara Roma-Athletic Club, con le oltre 60mila bandiera giallorosse che hanno fatto il giro del mondo. La Roma dopo quanto fatto negli ultimi mesi non vuole mollare sul rush finale, e il dodicesimo uomo in campo sarà come sempre il popolo romanista.

“Romanisti, contro la Fiorentina, la Roma giocherà la prima delle quattro partite importanti che mancano alla fine del campionato. Avanti ragazzi, è tempo di azione! Torniamo a colorare lo stadio come solo noi sappiamo fare… Ognuno di noi ha già tutto pronto e sa cosa fare… riportiamo allo stadio le bandiere con i nostri colori e come l’altra volta…. scateniamo l’inferno. I gruppi della Curva Sud”.