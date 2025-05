Roma-Fiorentina, il messaggio della Sud: “Oggi è fondamentale che tutto lo stadio collabori. Non sovrapporre materiale alle bandiere almeno fino al 10′” – FOTO

L’attesa sta per finire: manca davvero poco al fischio d’inizio della sfida tra Roma e Fiorentina. Un match cruciale per la classifica, che promette emozioni forti. Come sempre, il sostegno del tifo giallorosso non mancherà. In vista dell’incontro, è stato diffuso un messaggio importante dalla Curva Sud rivolto ai tifosi, condiviso da Tonino Cagnucci tramite il suo profilo Instagram:

“Avviso importante. Ci siamo, l’ennesima battaglia è alle porte…oggi è fondamentale che tutto lo stadio collabori per la perfetta riuscita dello spettacolo. Come abbiamo fatto nella partita di coppa, dal momento in cui gli avversari entreranno in campo per il riscaldamento, inizieremo a sventolare le bandiere Giallorosse. Vi invitiamo ancora una volta a non sovrapporvi altro materiale tra cui stendardi a due aste, bandiere di altri colori o di altro tipo, almeno fino al 10′ minuto, in modo da ottenere lo stesso spettacolo che tutto il mondo ha già potuto apprezzare. Avanti Romanisti“.