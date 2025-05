La Roma, domani affronterà l’Olimpico alle 18:00 la Fiorentina per la 35esima giornata di campionato di Serie A. La Roma attualmente in zona Europa League e a – 2 dalla zona Champions League attualmente occupata dal Bologna, nella partita di oggi si gioca punti vitali per la classifica. Rientrano tra i convocati Nelsson e Abdulhamid, rimanendo tra gli infortunati solamente Dybala e Sangarè, che ha rimediato una lesione muscolare con la Primavera.

Ecco i convocati di Ranieri:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Salah-Eddine.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shoumurodov, Soulé.

