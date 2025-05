In vista dell’attesa sfida dell’Olimpico contro la Roma, la Fiorentina ha reso noti i convocati scelti da Raffaele Palladino. Un match importante per la corsa al piazzamento europeo, in cui i viola cercano risposte dopo le ultime uscite altalenanti.

Come riportato dai profili social del club c’è una buona notizia per il tecnico campano: torna infatti a disposizione Moise Kean. L’attaccante ex Juventus ha smaltito i problemi che lo avevano tenuto fuori ed è pronto a dare il suo contributo nel finale di stagione. Non ce la fanno invece Danilo Cataldi, ko per infortunio giovedì, e Dodô, ancora ai box dopo l’operazione di appendicite. Due assenze pesanti, soprattutto in vista dell’intensità del calendario viola.