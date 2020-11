Roma-Fiorentina, Fonseca convoca 22 giocatori: ci sono Smalling e Perez, prima per Podgoreanu

Paulo Fonseca ha diramato i convocati per la sfida contro la Fiorentina in programma questo pomeriggio alle 18:00. Sono 22 i convocati giallorossi nell’elenco. Presenti Smalling e Perez, uscito con un problema dalla sfida con il Milan. Prima convocazione per Podgoreanu. Questa la lista completa:

PORTIERI

Pau Lopez, Farelli, Mirante.

DIFENSORI

Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Podgoreanu