Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

Comuzzo a DAZN

Come stai vivendo questo periodo?

“Penso si cresca anche giocando meno e guardando gli altri. Ho davanti ragazzi di grande esperienza, quindi cerco di imparare giocando, poi quando il mister mi chiama in causa cerco di rispondere più presente possibile”.

Come si prepara una partita del genere in due giorni?

“Dando il massimo in campo e fuori, cercando di curare il minimo dettaglio per trovare le soluzioni per battere una squadra come la Roma, che sta bene in questo momento”.