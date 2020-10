“Roma-Fiorentina anticipata alle 15”, la richiesta politica per favorire i locali con la pay tv

La Nazione – Arriva da parte del senatore fiorentino Achille Totaro di Fratelli d’Italia la richiesta di anticipare il match di Serie A tra Roma e Fiorentina, in programma domenica alle ore 18:00, alle 15 dello stesso giorno. Un atto di sensibilità verso i locali che offrono la visione della partita e che in questo periodo, viste le restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19, sono costretti a chiudere alle 18. La richiesta ha raccolto adesioni anche da parte di altri partiti. Questo il testo: “Rivolgo un appello al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ai presidenti di Roma, Dan Friedkin, e Fiorentina, Rocco Commisso, ed a Sky Italia affinché si trovi un’intesa per anticipare Roma-Fiorentina dalle ore 18 alle ore 15“. A ieri sera però non risultano cambi di orario in Lega.