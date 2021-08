Roma-Fiorentina 3-1, le pagelle dei quotidiani: Abraham è una furia, Veretout imperioso. Rui Patricio fa respirare

Pagine Romaniste – Parte nel migliore dei modi la stagione della Roma. Dopo la vittoria in Conference League contro il Trabzonspor, i giallorossi di Mourinho trionfano anche in campionato. Mkhitaryan e la doppietta dell’ex Veretout spazzano via la Fiorentina. Debutto con i fiocchi per Abraham, trascinatore ed assistman per le prime due reti. Impatta bene il match anche Shomurudov, gli interventi di Rui Patricio spingono al successo. Ibanez fa la voce grossa in difesa. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5 , Ibanez 7, Vina 6; Veretout 8, Cristante 6,5; Zaniolo 6, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Abraham 8. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (A. POLVEROSI)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 6; Veretout 7,5, Cristante 5,5; Zaniolo 5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 7; Abraham 7,5. Subentrati: Shomurodov 6,5, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 5; Veretout 8, Cristante 6; Zaniolo 5,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Abraham 8,5. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 5,5, Mancini 5, Ibanez 6, Vina 5,5; Veretout 7,5, Cristante 6; Zaniolo 4,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Abraham 7,5. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 5,5; Veretout 7,5, Cristante 7; Zaniolo 5,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Abraham 8. Subentrati: Shomurodov 7, Perez 6,5, El Shaarawy 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 6; Veretout 8, Cristante 6; Zaniolo 6, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7,5; Abraham 8. Subentrati: Shomurodov 7, Perez sv, El Shaarawy sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7,5.