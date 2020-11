Roma-Fiorentina 2-0, le pagelle dei quotidiani. Giallorossi promossi, convince la qualità in attacco

Pagine Romaniste – Dopo il pareggio deludente di giovedì sera in Europa League, la Roma all’Olimpico torna alla vittoria, battendo per due reti a zero la Fiorentina di Iachini. Oltre ai tre punti, che proiettano comunque i capitolini nelle zone alte di classifica, convince la prestazione degli uomini di Fonseca, che avrebbero meritato probabilmente un risultato più rotondo. Decisivi i gol di Spinazzola e Pedro, uno per tempo. Di seguito, i voti dei quotidiani ai giocatori della Roma.

IL TEMPO (A. Austini)

Mirante 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5, Pellegrini 7, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pedro 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perez 6, Peres 6, Cristante 6, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Mirante 6,5; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5, Pellegrini 7, Veretout 6,5, Spinazzola 7,5; Pedro 7,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Perez 6, Peres 6, Cristante sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 7,5.

LA REPUBBLICA (M. Pinci)

Mirante 7; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Pellegrini 7, Veretout 6, Spinazzola 7,5; Pedro 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perez 5, Peres 6, Cristante sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Mirante 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5, Pellegrini 6,5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 7,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Perez 6, Peres 6, Cristante sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Mirante 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 7; Karsdorp 6,5, Pellegrini 6,5, Veretout 6,5, Spinazzola 6,5; Pedro 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Perez 6, Peres 6, Cristante sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Mirante 6; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 7; Karsdorp 6,5, Pellegrini 7, Veretout 7, Spinazzola 7; Pedro 7,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Perez 6, Peres 6, Cristante sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M.Cecchini)

Mirante 6; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5, Pellegrini 6,5, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pedro 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Perez 6, Peres 6, Cristante sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 7.