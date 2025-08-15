La Roma è fiduciosa di ottenere il via libera dal Manchester United per l’acquisizione di Jadon Sancho. come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno inviato ieri un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di sterline, considerata la proposta più interessante arrivata finora al club inglese per l’ala inglese. Parallelamente, il giocatore è in trattative dirette con la Roma per definire i dettagli del proprio stipendio, con l’obiettivo di chiudere rapidamente l’intesa e permettere a Gasperini di avere a disposizione il rinforzo offensivo già nei primi giorni di ritiro.