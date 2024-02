Roma-Feyenoord, Zalewski: “Rigore? I pensieri erano un po’, ma ero tranquillo su dove batterlo”

Nicola Zalewski, calciatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria sul Feyenoord. Queste le sue parole:

ZALEWSKI A SKY

Cosa hai pensato al rigore?

I pensieri erano un po’. Ero tranquillo su dove batterlo, li abbiamo provati ieri, sapevo che dovevo scegliere un angolo e tirare forte. Il loro portiere spinge, ma basso, quindi ho deciso di alzare un po’ il tiro.

Contribuito bene?

Bene un parolone, ho cercato di fare del mio meglio ma ho sbagliato qualche scelta. Ho scherzato con uno dello staff dicendo ogni quattro fuorigiochi un rigore decisivo. Dobbiamo continuare così e andare più avanti possibile.

Dove?

Più avanti possibile.

Non la finale?

Appunto, più avanti possibile.

Devi essere più concreto dopo il cambio allenatore?

Con il cambio allenatore non c’è tempo da perdere, devi essere subito cattivo e concreto. Ultimamente mi sta mancando, ma il mister e i compagni hanno fiducia in me e quindi non ho timore.