Durante la serata di ieri, la Roma ha annunciato sui canali ufficiali l’apertura del settore Distinti Nord ovest in occasiona della gara di ritorno contro il Feyenoord. Il settore è solitamente riservato alla tifoseria ospite, ma gli olandesi non potranno essere presenti a Roma. Sono stati venduti già oltre 4000 biglietti e ne restano a disposizione poco più di 1000, l’Olimpico si prepara a caricare la propria squadra e sarà pieno come non mai.