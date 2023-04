A poche ore dall’inizio della sfida di ritorno di Europa League, tra Roma e Feyenoord, è apparso uno striscione polemico dei tifosi olandesi. “Se non siete in grado di fare il vostro lavoro. Smettetela e lasciate che i tifosi viaggino senza divieti” questo il messaggio apparso a Piazza Mancini. Non si ferma quindi la polemica per il divieto di trasferta ai tifosi del club di Rotterdam.