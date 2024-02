Pagine Romaniste (L. Meriggioli & F. Castellucci) – Si parte dall’1-1 della gara del De Kuip. La Roma di Daniele De Rossi si giocherà allo stadio Olimpico la qualificazione ai preliminari di Europa League, contro il Feyenoord. Ormai un classico nelle competizione europee la sfida con la squadra di Arne Slot, dopo la finale di Tirana e la sfida della passata stagione, vinta dai giallorossi nel cammino che ha portato a Budapest. In uno stadio Olimpico da record (oltre 67 mila spettatori) la Joya, ancora a secco in Europa in questa competizione (ultimo gol proprio nella finale con il Siviglia), cerca un gol che peserebbe moltissimo sulla stagione giallorossa. Al suo fianco Lukaku, autore di 6 gol in 7 partite, rimasto a secco solo con lo Slavia Praga.

Il Feyenoord è reduce dalla vittoria casalinga di domenica scorsa con il Waalwijk, e arriverà all’Olimpico in cerca di “vendetta”. Slot andrà con molta probabilità a confermare i titolari dell’andata, eccezion fatta per Giménez, che ha recuperato del tutto dall’infortunio ed è pronto a riprendersi un posto da titolare nell’attacco olandese.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-FEYENOORD

DDR potrà contare sulla rosa quasi al completo: assenti solo Huijsen e Kristensen (esclusi dalla lista Uefa) ed il lungo degente Abraham. Tra i pali conferme per Svilar, che sarà protetto da Angeliño, Mancini, Llorente e l’ex Karsdorp. Centrocampo con Pellegrini, Cristante e Paredes, ma Bove e Aouar spingono per una maglia. Avanti il tridente composto da Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

Buone notizie per il tecnico olandese, che oltre al ritorno di Giménez al 100% della forma potrà contare anche su Geertruida e Timber. Slot confermerà il 4-3-3 dell’andata con Wellenreuther tra i pali e la linea di difesa composta da Beelen e Hancko. A centrocampo spazio a Timber, Stengs e Wieffer, mentre ad affiancare Giménez nel tridente d’attacco ci saranno Minteh e l’autore della rete nella gara di andata Paixao.

ROMA-FEYENOORD, DOVE VEDERLA

Il fischio d’inizio di Roma-Feyenoord è fissato alle 21 di domani, 22 febbraio. Sarà possibile vedere la gara su Dazn, Sky (ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport) e Tv8. È inoltre disponibile la modalità streaming su Sky Go, Now e Dazn.

ROMA-FEYENOORD, ARBITRA LO SPAGNOLO GIL MANZANO

Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere Roma-Feyenoord. Assistenti i connazionali Diego Barbero e Ángel Nevado. VAR affidato a Alejandro Hernández e Guillermo Cuadra (AVAR). Quarto ufficiale Juan Martínez Munuera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASROMA(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: Daniele De Rossi.

FEYENOORD(4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao.

Allenatore: Arne Slot.

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Assistenti: Barbero – Nevado

IV uomo: Martinez

Var: Hernandez

AVAR: Cuadra