Roma-Feyenoord, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini dal 1’, resta in dubbio Dybala

La Roma si prepara alla sfida più importante in Europa League, quella contro il Feyenoord. Risultato da ribaltare dopo la sconfitta di 1-0 a Rotterdam. Mourinho ha ancora qualche dubbio di formazione, ne ha parlato ieri, soprattutto su Dybala. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez, sulle fasce tornano Zalewski e Spinazzola. Centrocampista quasi sicuro con la coppia Cristante-Matic. Pellegrini in campo dal 1’, in attacco in vantaggio Abraham su Belotti.

Le probabili formazioni

LEGGO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti

TUTTOSPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti