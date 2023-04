Roma-Feyenoord, in vendita i biglietti per il settore Distinti Nord Ovest

C’è ancora posto per Roma-Feyenoord! La Prefettura ha infatti dato il via libera all’apertura anche del Distinti Nord Ovest, il settore normalmente riservato alla tifoseria ospite!

La vendita è riservata esclusivamente agli abbonati e ai possessori della AS Roma Card (sono valide quelle emesse fino a oggi, 14 aprile), che potranno comprare dei biglietti extra per amici e parenti.

Sono ammessi tutti i codici PNR Abbonamento Serie A e Coppe. I titolari di AS Roma Card dovranno invece inserire il codice di 12 cifre riportato sul retro.

Ogni abbonato e/o titolare di AS Roma Card potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi a transazione (50 €). E i possessori di entrambi gli Abbonamenti e/o della AS Roma Card potranno utilizzare tutti i codici in loro possesso.

I biglietti comprati saranno incedibili.

Il settore sarà quindi interamente romanista e, insieme al resto dello Stadio, per spingere la Roma verso la semifinale (per la qualificazione serviranno almeno due gol di scarto per passare il turno)!

Acquista subito il biglietto, contribuisci a scrivere un’altra pagina della nostra storia europea!

