Roma-Feyenoord, disponibilità dei biglietti per gli abbonati. La vendita libera inizierà il 22 marzo alle 16 – FOTO

La Roma rende note le fasi di acquisto per i biglietti della sfida di ritorno di Europa League, tra i giallorossi ed il Feyenoord, allo Stadio Olimpico, in programma il 20 aprile alle 21. Coloro che sono abbonati in campionato, potranno confermare il loro posto fino alle alle 15:59 di lunedì 20 marzo. I prezzi dei biglietti partiranno da un totale di 25 euro. Nello stesso giorno alle 16:00 partirà la Fase 2 dedicata agli abbonati nelle Coppe. Infine, la vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di mercoledì 22 marzo, dove ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

