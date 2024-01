Dopo la fine della seconda fase di prelazione, come riportato su asroma.com, oggi alle 16 partirà la vendita libera per i posti rimanenti per Roma-Feyenoord. La sfida agli olandesi varrà gli ottavi di finale di Europa League. La gara di ritorno deciderà, probabilmente, chi passerà. Quindi il 22 febbraio l’Olimpico potrebbe risultare un fattore come lo scorso anno.