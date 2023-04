Roma-Feyenoord 4-1, le pagelle dei quotidiani: a lezione da Matic, Pellegrini strepitoso. Dybala magia

Pagine Romaniste – “La Roma sì e il Feye no”. Di nuovo. La Roma rimonta con un poker lo svantaggio del ritorno e conquista la terza semifinale europea di fila. Il Feyenoord è annichilito per 4-1, santificato da Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini.

Imperioso Matic, di ferro la difesa. Spinazzola su di giri, Dybala sigla il gol che porta ai supplementari con una rete d’arte. ElSha sostituisce lo sfortunato Wijnaldum e come sempre non si risparmia. Il capitano dimostra di aver dimenticato l’errore dal dischetto nel miglior modo possibile: confeziona i primi tre gol, poi ne sigla lui uno. Gli interventi di Rui Patricio sono le fondamenta per la rimonta.

Belotti ed Abraham non trovano la rete, ma aiutano a propiziarne. Ibanez, che si è visto preferire l’ordinato Llorente, sfortunato davanti alla porta: dopo la traversa dell’andata, colpisce un palo. Cristante, instancabile, si vede annullare un gol.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 7; Mancini 7, Smalling 7, Llorente 6,5; Zalewski 6, Cristante 7, Matic 8, Spinazzola 7; Pellegrini 8, Wijnaldum 6; Belotti 6. Subentrati: El Shaarawy 7, Ibanez 6, Abraham 6,5, Dybala 8, Celik 6, Kumbulla 6. Allenatore: Mourinho 7,5.

CORRIERE DELLO SPORT (J. ALIPRANDI)

Rui Patricio 7; Mancini 7, Smalling 7,5, Llorente 6,5; Zalewski 6,5, Cristante 7, Matic 8, Spinazzola 6,5; Pellegrini 8, Wijnaldum 6; Belotti 6,5. Subentrati: El Shaarawy 7, Ibanez 7, Abraham 7, Dybala, Celik 6, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 8.

CORRIERE DELLA SERA (M. CHERUBINI)

Rui Patricio 7; Mancini 7, Smalling 7, Llorente 6; Zalewski 6,5, Cristante 7, Matic 8, Spinazzola 7; Pellegrini 7,5, Wijnaldum sv; Belotti 6. Subentrati: El Shaarawy 7,5, Ibanez 6, Abraham 7, Dybala 8, Celik 6, Kumbulla 6. Allenatore: Mourinho 8.

LA REPUBBLICA (M. JURIC)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6,5, Llorente 6; Zalewski 5,5, Cristante 6,5, Matic 8, Spinazzola 6; Pellegrini 7,5, Wijnaldum sv; Belotti 6,5. Subentrati: El Shaarawy 7, Ibanez 6, Abraham 6, Dybala 8, Celik 6, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 7,5.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 7; Mancini 6,5, Smalling 7, Llorente 6; Zalewski 6, Cristante 7, Matic 7, Spinazzola 7; Pellegrini 8, Wijnaldum sv; Belotti 6,5. Subentrati: El Shaarawy 7, Ibanez 6, Abraham 6,5, Dybala 7,5, Celik 6, Kumbulla 6. Allenatore: Mourinho 7,5.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Llorente 6; Zalewski 5,5, Cristante 7,5, Matic 8, Spinazzola 7; Pellegrini 8,5, Wijnaldum sv; Belotti 6. Subentrati: El Shaarawy 7, Ibanez 5,5, Abraham 5,5, Dybala 7,5, Celik 6, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 8.

TUTTOSPORT (F. TRINGALI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 7, Smalling 7, Llorente 6; Zalewski 6, Cristante 7, Matic 7, Spinazzola 7; Pellegrini 7,5, Wijnaldum sv; Belotti 6,5. Subentrati: El Shaarawy 7,5, Ibanez 5, Abraham 7, Dybala 7, Celik, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 8.