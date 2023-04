Roma-Feyenoord 4-1, la moviola dei quotidiani: giusto annullare il gol di Cristante, nessun dubbio sul rosso per Gimenez

Pagine Romaniste – Maneggiare con cura. Nel primo tempo sembrava che la direzione di gara stesse sfuggendo di mano al Taylor, costretto a barcamenarsi tra interventi duri, in campo e fuori. Estrae giustamente il rosso per la follia di Foti, che colpisce Gimenez. L’arbitro inglese non assegna, correttamente, il rigore per un presunto tocco di mano di Llorente. Anche il Var conferma: la palla tocca prima il viso dello spagnolo, dopodiché finisce sul braccio.

Dal monitor, poi, arriva la conferma del vantaggio di Spinazzola. Non c’è infatti il tocco di mano di Pellegrini. Mentre quelle di Abraham al 76’ spingono Tauner in maniera troppo accentuata e portano all’annullamento della rete di Cristante. Alla fine dei tempi supplementari, Taylor espelle Gimenez: l’attaccante messicano entra in maniera scellerata su Mancini. Giusta la distribuzione dei gialli.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport (D. Cervellati) – Con un po’ di cartellini, tra i quali anche un rosso a Foti, e un po’ di dialogo Taylor è riuscito a tenere sotto controllo una gara all’inizio molto nervosa. L’arbitro inglese non sempre è impeccabile, ma non sbaglia gli episodi chiave. Ok il rosso finale a Gimenez.

Al 25’ del primo tempo il Feyenoord chiede un calcio di rigore per un tocco di braccio di Llorente che c’è ma che non è che punibile: il pallone colpito di testa da Szymanski carambola sì sul braccio del giocatore giallorosso, ma la distanza tra i due è molto ravvicinata e il movimento del difendente è congruo.

A inizio ripresa si lamenta invece la Roma per un possibile tocco di mano di Trauner: ma dopo il silent check si prosegue perché il tocco è col petto.

Regolare il gol di Spinazzola e il check lo conferma. Sul gol annullato a Cristante c’è una spinta, seppur leggera, di Abraham su Trauner. Il Var certifica: Abraham in gioco sul 4-1 di Pellegrini. Voto: 6,5.

La Gazzetta dello Sport – Al 26’ del primo tempo il Feyenoord chiede un penalty per un tocco di mano di Llorente, ma la palla rimbalza prima sulla faccia e poi sulla spalla del romanista, non c’è rigore. Al 32’ cartellino rosso per il vice di Mourinho Foti. Giusto. L’assistente del tecnico mette le mani su Gimenez, finito nei pressi della panchina giallorosso.

Al 15’, sul gol di Spinazzola, gli olandesi protestano per un fallo di mano di Pellegrini, ma a toccare la palla con la mano è Trauner. Al 32’ Taylor annulla il gol di Cristante perché Abraham, per servirlo, si libera di Trainer con una spinta. Il gol di Pellegrini è regolare: Abraham tenuto in gioco da Hancko. Giusto il rosso a Gimenez nel finale. Voto: 6,5.