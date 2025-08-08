A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, la Roma prosegue la preparazione tra esperimenti tattici e recuperi importanti dall’infermeria. In attacco, dove il mercato è ancora in fermento, arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini, che potrà contare di nuovo su uno dei suoi uomini più attesi.

Come riportato da Filippo Biafora, Evan Ferguson ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare l’amichevole contro l’Aston Villa. L’attaccante irlandese è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione per la penultima sfida del precampionato, in programma in Inghilterra contro l’Everton.

Il reparto offensivo giallorosso, ancora in costruzione, resta al centro delle attenzioni di mercato: Artem Dovbyk resta ancora in bilico, la Roma continua a rimanere vigile su possibili offerte, con Eguinaldo ora in pole dopo le difficoltà nella trattativa per Claudio Echeverri. Nel frattempo, però, Ferguson rappresenta un recupero prezioso per testare soluzioni offensive già in vista dell’esordio ufficiale.