Il rientro in campo di Evan Ferguson non è ancora certo e la Roma sta cercando di recuperare al meglio l’attaccante.

Questa mattina a Trigoria si è svolto un allenamento mattutino in vista della delicata sfida contro il Genoa dell’ex giallorosso De Rossi. Tra tutti i componenti della rosa giallorossa però era assente l’attaccante irlandese Evan Ferguson. Quest’ultimo viene da una serie di infortuni alla caviglia che l’hanno portato da quando è a Roma a saltare 11 partite. L’ultima partita disputata dall’irlandese con la maglia giallorossa risale al match di Europa League contro lo Stoccarda del 22 gennaio.

Lo staff medico giallorosso in accordo con quello del Brighton (squadra che detiene il cartellino del giocatore) ha quindi deciso di mandare il giocatore in Inghilterra, proprio nella città dei Seagulls dove dovrà sostenere delle visite specialistiche per capire meglio i tempi di recupero.