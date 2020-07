Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Rachele Baldi. “Non vedo l’ora di crescere insieme a questa squadra” – VIDEO

La Roma Femminile ingaggia il secondo rinforzo. Il club giallorosso, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato l’arrivo di Rachele Baldi. Il portiere, classe 1994, ha disputato l’ultima stagione con l’Empoli, prima di approdare nella Capitale al termine del suo contratto con la società toscana. Queste le parole della calciatrice:

“Ho scelto di venire alla Roma perché sentivo il bisogno di un cambiamento. Avevo veramente tanta voglia di crescere e penso che questa società mi da tutti i mezzi per poter crescere e potermi esprimere al meglio. Per me la Roma rappresenta un nuovo punto di partenza in cui posso mettermi in gioco e posso mettermi alla prova, non vedo l’ora di cominciare e di crescere insieme a questa squadra. Ogni anno i miei obiettivi sono quelli di fare bene, di giocare e di crescere in campo, imparare sempre di più dagli errori e ovviamente essere sempre più pronta ogni volta che la Nazionale ti chiama in causa e hai un bagaglio di esperienza sempre maggiore”.

🗨️ “Sentivo il bisogno di un cambiamento” Le prime parole in giallorosso di Rachele Baldi#ASRomaFemminile pic.twitter.com/QP0qiECgeg — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) July 21, 2020

Benvenuta Rachele Baldi ⚡️ 🧤 Il portiere proveniente dall'Empoli è il secondo rinforzo dell'#ASRomaFemminile 🐺#ASRoma pic.twitter.com/4zzpGwnOZC — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) July 21, 2020