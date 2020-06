Roma Femminile, Thestrup lascia: “Orgogliosa di aver rappresentato questa squadra” – FOTO

View this post on Instagram

My time in @officialasroma has come to an end. I am very proud to have represented the giallo rossa and the beautiful city of Rome. Thank you to my teammates, coaches, the staff, the club and the fans for an unforgettable time! Grazie Roma ❤️💛 On to new challenges 🚀 🇮🇹 Il mio tempo nell'AS Roma è finito. Sono molto orgoglioso di aver rappresentato il giallo rossa e la bellissima città di Roma. Grazie ai miei compagni di squadra, allenatori, personale, club e tifosi per un momento indimenticabile! Grazie Roma ❤️💛 Verso nuove sfide 🚀