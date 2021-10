Roma Femminile, Spugna: “Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. L’Inter è una squadra forte” – VIDEO

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia di Inter-Roma. Queste le sue parole:

Juventus, Milan e adesso Inter.

“Dobbiamo essere consapevoli della prestazione fatta contro la Juventus e contro il Milan. Ci è girata male in alcune situazioni, ma dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo ed essere più attenti in zona offensiva. La differenza sta lì, perché non concediamo tanto alle altre e questo è importante. Sabato dobbiamo essere brave a capitalizzare le azioni che creeremo”.

Che gara si aspetta?

“A livello emozionante sarà una gara differente. Arrivavano da calendario da 3 vittorie, poi il COVID-19 e adesso due sconfitte. Comunque sarà una partita non facile, contro una squadra forte. Noi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso contente delle prestazioni fatte. Il risultato sarà importante”.

Ha inciso l’avere una gara in meno a livello mentale?

“Non lo so, chiaramente stavamo bene in quel periodo ma c’era la sosta per la Nazionale. Affronto le cose come vengono, quindi dobbiamo concentrarci su questa opportunità per agganciare l’alta classifica”.