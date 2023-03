Roma Femminile, Spugna: “Barcellona? Sappiamo che giochiamo con la squadra più forte d’Europa, trovargli difetti è molto difficile”

Il vostro percorso?

“C’è tanta differenza tra noi e il Barcellona. Chiaro che il bello adesso è essere lì a provare a disturbare una squadra con una qualità assoluta. Ci proveremo. Questo sarà anche un modo per capire a che livello siamo”.

Siete come il Napoli maschile? “Bel paragone. Sicuramente abbiamo un vantaggio in campionato, anche se non come il loro. Dobbiamo giocarci tante partite ancora. Probabilmente per il calcio divertente credo di sì, mi piace il paragone. Il Napoli ha possibilità in Champions League, mentre a noi spettano due partite difficile vediamo. C’è grande serenità nel nostro gioco, c’è fiducia, ma il cammino è ancora lungo. Dobbiamo rimanere umili e ieri lo siamo state. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Sono tutti scontri diretti, non c’è gara che è senza senso e vanno affrontate con umiltà e serenità”.

Le parole di Montemurro?

“Lascia la pressione a noi, ma ci sta. Chiaro che dobbiamo sbagliare qualcosa per rimettere le rivali in corsa. Le partite vanno giocate: i punti sono abbastanza, ma non c’è nulla di sicuro. Il risultato di ieri è molto importante per noi. Dobbiamo andare avanti, adesso c’è il Milan ma abbiamo tempo”.

Come prepara le sfide in campionato e in Champions League?

“Del Barcellona, ne inizieremo a parlare oggi. Da adesso in poi, ci sono partite in cui non serve la motivazione di questo tipo, arriva da sola. Va solo studiato l’avversario per metterlo in difficoltà. Ci sono 7 finali e almeno 2 gare di Champions, dobbiamo preparare bene tutto”.