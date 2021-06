Roma Femminile, medaglia celebrativa in Campidoglio per prima squadra e Primavera

Giovedì pomeriggio, la Squadra Femminile della Roma e la Primavera sono state ricevute in Campidoglio dalla Sindaca Virginia Raggi.

L’incontro è stato organizzato per celebrare la conquista della Coppa Italia da parte della Prima Squadra e del secondo Scudetto consecutivo da parte della Primavera.

All’evento erano presenti, oltre alla Sindaca Virginia Raggi, il CEO del Club Guido Fienga, l’Head of Grovernment Affairs Stefano Scalera e l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli.

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare delle giovani campionesse di calcio che lo scorso weekend ci hanno fatto sognare regalandoci delle soddisfazioni immense”, ha dichiarato Virginia Raggi.

“Le ho volute invitare tutte in Campidoglio per dir loro quanto Roma è orgogliosa. Le nostre ragazze hanno dimostrato grinta da vendere e tanta determinazione.”

“Siamo davvero orgogliosi per i risultati raggiunti da tutte le nostre ragazze, perché ci hanno ricordato quando sia bello vincere in questa città”, ha dichiarato Guido Fienga. “Siamo fieri di come questo percorso sia stato sviluppato e per questo va ringraziata Betty Bavagnoli che, pur non essendo romana, ha subito saputo cogliere lo spirito di questo progetto”.

Queste le parole di Betty Bavagnoli: “Ringraziamo la Sindaca per questo invito, siamo molto emozionate. Tre anni fa la Roma ci ha permesso di iniziare un percorso per far crescere le donne che giocano a calcio. Non era scontato arrivare a un risultato così importante in così poco tempo, la Primavera tra l’altro era già riuscita a vincere il campionato nella scorsa stagione. Ringrazio mister Melillo e tutti gli staff delle due squadre per questo grande lavoro”.