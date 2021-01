Roma Femminile, Linari: “Voglio dimostrare quanto valgo”

Elena Linari è intervenuta ai microfoni di Sky Sport. Il neo difensore della Roma ha parlato anche dell’arrivo nella Capitale dopo l’esperienza al Bordeaux. Di seguito le sue parole: “Quando la Roma mi ha chiamata, mi ha voluta fortemente e per questo ho deciso di tornare in Italia. Credo che sia stata la scelta giusta perché questo club vuole fare bene nel presente e nel futuro, l’ambiente è bellissimo e genuino. Ci sono tante ragazze giovani che vogliono crescere e migliorare, la città è fantastica, non vedo l’ora di poterla visitare. Sono nel posto giusto al momento giusto e ora starà a me e a tutte le mie compagne dimostrare quanto valiamo“.