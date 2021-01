Roma Femminile, intervento al ginocchio riuscito per Hegerberg

Dopo l’infortunio subìto la settimana scorsa in allenamento, come riportato dal club su Twitter ieri Andrine Hegerberg è stata sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato e per la sutura del menisco. L’intervento è perfettamente riuscito. La calciatrice inizierà il percorso di riabilitazione a Oslo.