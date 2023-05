Le ragazze di Spugna continuano a collezionare successi. Battono in rimonta al Tre Fontane l’Inter per 2-1 e possono così iniziare a festeggiare la vittoria del Campionato. In occasione dell’ultima gara davanti al proprio pubblico, le ragazze di Spugna vengono premiate con la coppa del primo storico scudetto.