La nuova stagione di Serie A Femminile è alle porte. Le giallorosse guidate da Luca Rossettini sono pronte a scendere in campo. Il fischio d’inizio è fissato per il weekend del 4-5 ottobre, quando la Roma ospiterà il Parma allo stadio Tre Fontane per la prima giornata.

Il tecnico allenerà la squadra in un calendario che si preannuncia molto intenso.

Dopo l’esordio, le calciatrici affronteranno subito due sfide di alto livello: alla seconda giornata il big match contro il Milan, seguito alla quarta dalla trasferta contro l’Inter. Il tanto atteso derby della Capitale con la Lazio arriverà alla sesta giornata, mentre le due partite contro la Juventus, dominatrice del campionato, sono in programma a dicembre e aprile. Ecco il calendario completo:

1ª giornata, 4-5 ottobre 2025: Roma-Parma

2ª giornata, 11-12 ottobre 2025: Milan-Roma

3ª giornata, 18-19 ottobre 2025: Napoli-Roma

4ª giornata, 1-2 novembre 2025: Roma-Inter

5ª giornata, 8-9 novembre 2025: Fiorentina-Roma

6ª giornata, 15-16 novembre 2025: Roma-Lazio

7ª giornata, 22-23 novembre 2025: Como W.-Roma

8ª giornata, 6-7 dicembre 2025: Roma-Juventus

9ª giornata, 13-14 dicembre 2025: Ternana W.-Roma

10ª giornata, 17-18 gennaio 2026: Roma-Sassuolo

11ª giornata, 24-25 gennaio 2026: Genoa-Roma

12ª giornata, 31 gennaio-1 febbraio 2026: Parma-Roma

13ª giornata, 7-8 febbraio 2026: Roma-Milan

14ª giornata, 14-15 febbraio 2026: Roma-Napoli

15ª giornata, 21-22 febbraio 2026: Inter-Roma

16ª giornata, 14-15 marzo 2026: Roma-Fiorentina

17ª giornata, 21-22 marzo 2026: Lazio-Roma

18ª giornata, 3-4 aprile 2026: Roma-Como W.

19ª giornata, 25-26 aprile 2026: Juventus-Roma

20ª giornata, 2-3 maggio 2026: Roma-Ternana W.

21ª giornata, 9-10 maggio 2026: Sassuolo-Roma

22ª giornata, 16-17 maggio 2026: Roma-Genoa